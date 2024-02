Przegląd prasy Puławy 7.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Puławach

18-latek nie dostosował prędkości do panujących warunków i na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. W wyniku odniesionych obrażeń zmarła 56-letnia pasażerka.

Kto powiedział, że nie można jeść sernika na śniadanie? Zwłaszcza jeśli podasz go w formie omletu. Delikatna, serowa masa i owoce to wspaniały duet, który sprawdza się nie tylko w cieście. Do tego owoce i cukier puder albo bita śmietana i mamy przepis na przysłowiowe niebo w gębie.

Dzieci i młodzież z ważną legitymacją szkolną będą mogły korzystać z lodowiska i pływalni MOSiR za symboliczną złotówkę. Taki cennik obowiązuje do końca ferii, czyli do 9 lutego. Dodatkowo, odbędą się także turnieje.