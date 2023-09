Przegląd prasy Puławy 5.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Puławach

Prasówka Puławy 5.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Lekcje religii lub etyki to zajęcia dobrowolne, na które uczeń może, ale nie musi uczęszczać. W roku szkolnym 2023/2024 nic się w tej kwestii nie zmienia. Frekwencja uczniów na lekcjach religii jest większa w szkołach podstawowych (od 99 proc. do 70 proc.), a niższa na wyższych etapach nauki (w liceach od 90-91 proc. do 34-36 proc.) – przekazał ks. prof. Piotr Tomasik, konsultor Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.