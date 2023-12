Przegląd prasy Puławy 22.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Puławach

W Biedronce przed świętami zrobisz zakupy do późnego wieczora. I to jakie! Szczególne, bo jeśli wybierzesz pomarańcze lub mandarynki, to Biedronka odda Ci pieniądze! Tego jeszcze nie było!

Marynarka w kratę to ostatnio ulubiona część garderoby Agaty Kornhauser-Dudy. Założyła ją na kilka ważnych spotkań. Ten wzór to klasyka – modny od wielu lat. Obecnie przechodzi swój renesans. Dlaczego warto mieć marynarkę w kratę damską w swojej szafie? Bo pasuje do wielu stylizacji. Z powodzeniem możesz ją założyć w nadchodzące święta.