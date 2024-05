Przegląd prasy Puławy 22.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Puławach

](https://stronakobiet.pl/wszystko-rozpoczelo-sie-w-barze-doda-miala-wtedy-18-lat-zobacz-jak-bardzo-sie-zmienila-od-tamtego-czasu/ar/c6p2-26357595) Wymykała się z planu zdjęciowego „Baru” do Radka Majdana, przy okazji łamiąc regulamin programu. Jak można wnioskować po jej wizerunku, kochała kredkę do oczu i solarium. Choć miała dopiero 18 lat, potrafiła zaskoczyć mocnymi wypowiedziami i wywołać niejeden skandal. Od tamtego czasu niezwykle się zmieniła. Zobacz, jaką metamorfozę przeszła Doda.

Sadownicy z pow. opolskiego apelują do rządu o pomoc w związku ze szkodami spowodowanymi niedzielnym gradobiciem. Według nich straty wynoszą nawet do 100 proc., na co wpływ miały również kwietniowe przymrozki. Dzisiaj (20 maja) do Chodla pojechał wojewoda lubelski, a plantatorzy zapowiedzieli swój udział w czwartkowej komisji rolnictwa.

Escapetruck wkrótce zawita do woj. lubelskiego i będzie edukować mieszkańców na temat zjawiska handlu ludźmi w szczególności pracy przymusowej i wykorzystywania seksualnego. Mieszkańcy będą mieli okazję wziąć udział w interaktywnej grze, która nie tylko dostarczy im emocji, ale również pozwoli zrozumieć dramat osób, które padły ofiarą handlu ludźmi.