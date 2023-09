Przegląd prasy Puławy 2.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Puławach

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Puław najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Podczas remontu budynku OSP doszło do niecodziennego odkrycia”?

Nie milkną echa fatalnej pomyłki do jakiej doszło przy okazji pogrzebów trzech kobiet, które w połowie sierpnia zginęły w wypadku w Chodlu. W jej wyniku podczas pierwszego pogrzebu pochowaną nie tę kobietę co trzeba, drugi pogrzeb odwołano, a potem przeprowadzono ekshumację. Zdaniem prokuratury każde z ciał było okazane rodzinie, która je zidentyfikowała, z kolei teraz pełnomocnik rodziny jednej ze zmarłych kobiet mówi, że nikt nie ustalał tożsamości zwłok trzech ofiar wypadku, a wszystkiemu winna jest prokuratura.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Puławach poinformował w czwartek (31 sierpnia) o skażeniu mikrobiologicznym w wodzie. "Woda nie nadaje się do spożycia" - napisali w komunikacie.

Finał XXV Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie był wyjątkowy. Utwór Lustra Gedymina Grubby poruszył widzów nie tylko w warstwie muzycznej. Miał przesłanie -społeczne, solidarnościowe. Koncert był zarazem jubileuszem 30-lecia Kasy Stefczyka, która jest nie tylko instytucją finansową, ale także darczyńcą, mecenasem kultury. Od ponad 20 lat należy do najbardziej ofiarnych darczyńców pelplińskiego festiwalu.

Niby wiedza, że papierosy są szkodliwe dla zdrowia jest powszechnie znana, ale jak to się przekłada na rzeczywistość? Zgodnie z publicznie dostępnymi danymi, publikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia, co roku z powodu chorób wywołanych paleniem umiera przeszło 80 tysięcy Polek i Polaków. Co gorsza, palenie papierosów jest coraz powszechniejsze wśród dzieci i młodzieży.