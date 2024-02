Przegląd prasy Puławy 16.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Puławach

Znakomita oferta Sony w ramach PS Plus Extra i Premium na luty zaskoczyła fanów i użytkowników. Wszystko przez mocne zestawienie gier tego miesiąca, w którym znalazły się takie serie, jak Assassin’s Creed, Tales of…, LEGO, Need For Speed, a do tego kosmiczna przygoda, powietrzne wyścigi i dwa tytuły rougelike, więc jest świetnie.