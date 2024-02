Przegląd prasy Puławy 15.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Puławach

Prasówka Puławy 15.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Złociste, chrupiące kotlety ziemniaczane i ciągnący się ser to satysfakcjonujący posiłek dla całej rodziny. Kotleciki przygotujemy w mig i możemy do nich wykorzystać ziemniaki, które zostały nam ze zrobionego dzień wcześniej obiadu. Wystarczy podać do nich surówkę. Takim daniem na pewno najedzą się wszyscy domownicy.