Przegląd prasy Puławy 13.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Puławach

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w sobotę (10 lutego) przed południem w miejscowości Jarosławiec, w powiecie zamojskim. 61-letni kierujący Citroenem nie dostosował prędkości do panujących warunków. Na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z busem jadącym w kierunku Hrubieszowa. Do szpitala trafili obaj kierowcy oraz pasażerowie podróżujący busem.