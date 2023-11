Przegląd prasy Puławy 11.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Puławach

Agencja Mienia Wojskowego po raz kolejny wyprzedaje sprzęt. Tym razem do kupienia są m.in. przyczepy, samochody, kuchnia polowa, sprzęt sportowy i wiele innych!. Zobacz, co należy zrobić, by móc kupić sprzęt z demobilu.

Trwający od poniedziałku protest polskich przewoźników na drogach prowadzących do przejść granicznych w Dorohusku, Hrebennem i Korczowej spowodował, że na tych drogach utworzyły się olbrzymie kolejki ciężarówek. W większości w korkach utknęły ukraińskie ciężarówki. W Dorohusku i Stołpiu doszło do incydentów.