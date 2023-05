Przegląd prasy Puławy 11.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Puławach

Darek Wardziak, znany pod pseudonimem „Darek Stolarz”, już od ponad dwudziestu lat projektuje i tworzy wyjątkowe meble oraz kuchenne zabudowy. Zobacz, jak się urządził Dariusz Wardziak – gwiazda popularnego programu o aranżacji wnętrz. Koniecznie zajrzyj do domu stolarza z „Totalnych Remontów Szelągowskiej”.

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie stworzyli kolejną grę komputerową promującą nasz region w ramach ogólopolskiego konkursu “Genialne Miejsca”. Tym razem nawiązuje ona do najstarszej zachowanej budowli po tej stronie Wisły - tajemniczej wieży w Stołpiu. Gra pt. “Geniallne Stołpie. Zbuduj wieżę” brała udział w dwóch konkursach.

„Powstanie Zamojskie 1942-1943” – to tytuł wystawy, która w czwartek (11) maja zostanie otwarta Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu. Ekspozycję zobaczymy w holu, na pierwszym piętrze tego gmachu.

Lunch w słoiku to świetna przekąska, którą można przygotować w mniej niż 30 minut. Najczęściej danie opiera się na ugotowanych kaszach, ryżu lub sałatce z grzankami. Samo danie jest łatwo zapakować do torby lub plecaka i szybka zjeść w biurze lub w plenerze. Polecamy 11 przepisów na pyszny lunch do słoika.

To niezwykłe, wspaniałe, trochę tajemnicze miejsce. Apteka Rektorska w Zamościu działa nieprzerwanie od ponad czterystu lat. Uważana jest za najstarszą aptekę w kraju „pozostającą nieprzerwanie w polskich rękach”. Jednak inne tego typu placówki w mieście także kultywowały aptekarską tradycję.