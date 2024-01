Przegląd prasy 9.01.2024 Puławy. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Puław

Jak co roku prezentujemy zestawienie najbogatszych gmin w całym województwie lubelskim. Ranking ten przygotowaliśmy w oparciu o dane resortu finansów na 2023 rok, który bazuje na prognozowanym wskaźniku dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Czy wśród szczęśliwej piętnastki znalazły się i wasze rodzinne strony?

Zimą częściej chorujemy, a z powodu ostatnich zmian pogody infekcje atakują coraz więcej osób. Katar, kaszel czy gorączka mogą być objawami wielu chorób. Jeśli są one bardzo uciążliwe, a stosowane przez nas środki mało skuteczne najlepiej iść do lekarza, który zleci wykonanie za darmo testu combo na COVID-19, grypę i RSV. Tzw. test „trzy w jednym” można także kupić w aptece i użyć samodzielnie w domu. Sprawdź, jak działa test combo i jak go zrobić.