Przegląd prasy 8.03.2024 Puławy. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Puław

„Marcowy kwiatek” – to hasło koncertu, który w sobotę (9 marca) odbędzie się w Zamojskim Domu Kultury. Na scenie wystąpi wówczas Zespół Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”. Koncert rozpocznie się o godz. 17. Będzie on jednak zwieńczeniem innych, zaplanowanych tego dnia wydarzeń.

To kontrowersyjny temat, który sieje burzę w społeczności polskich zmotoryzowanych. Pierwsza SCT miała powstać w Krakowie latem tego roku, druga w Warszawie. Daty się zmieniły, ale plany wciąż są aktualne. Na co powinni się szykować polscy kierowcy?

Który kraj oferuje najlepsze warunki do życia? To pytanie nurtuje wielu z nas, zwłaszcza tych, którzy rozważają zmianę miejsca zamieszkania. Specjaliści z platformy do nauki języków, Preply, starali się odpowiedzieć na to pytanie, tworząc zestawienie 20 najlepszych państw do życia.