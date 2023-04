Przegląd prasy 6.04.2023 Puławy. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Puław

Prasówka Puławy 6.04: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Kobieta ma 34 lata i cierpi na polineuropatię. Jest to choroba nerwów obwodowych powodująca „niedowład czterokończynowy” i osłabienie mięśni tułowia. Pani Monika porusza się na wózku inwalidzkim. Jedyną szansą na powrót do zdrowia jest specjalistyczna rehabilitacja. Na to potrzeba ogromnych pieniędzy. Są one potrzebne na – jak to określono - na „roczny koszt rehabilitacji w ośrodku rehabilitacyjnym”.