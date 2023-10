Przegląd prasy 31.10.2023 Puławy. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Puław

Wynik wyborczy z 15 października i wizja stworzenia rządu przez opozycję spowodowała lawinowy wzrost spekulacji na temat przyszłej polityki przyszłego rząd. Ile kontynuacji w sferze socjalne, ile w inwestycjach? Co kontynuować, co odrzucić. W centrum dyskusji znalazła się m.in. flagowa inwestycja, czyli Centralny Port Komunikacyjny. Głosy przeciwko kontynuacji tego projektu pojawiają się często, są agresywne i... mało merytoryczne. Bo oceniając CPK wielu publicystów posługuje się nieprawdziwymi mitami.

Dziś (29.10) odbyła się akcja "Znicz dla bohatera" podczas której porządkowano groby Żołnierzy Wyklętych. Uczestnicy odwiedzili m. in. cmentarz przy ul. Unickiej, Lipowej oraz na Majdanku.

Polityka wydawnicza doprowadziła do takiej dość paradoksalnej sytuacji, że w momencie, gdy wszystko to, co ukazało się po angielsku zostało przełożone na język polski, wydawnictwa doszły do wniosku, że to już koniec. Singer został wydany w całości. Tyle tylko, że istnieją jeszcze teksty, nawet duże, czyli powieści, które nie zostały wydane w języku angielskim – mówi w rozmowie z „Kurierem” Krzysztof Modelski, tłumacz literatury jidysz.

W niedzielę (29 października) o godz. 16 oficjalnie odsłonięto nowy mural na ścianie Galerii Labirynt. Namalowali go uchodźcy pod okiem lubelskiego rysownika, Macieja Pałki. Projekt nosi nazwę "Kosmos". Pomysł akcji zaczerpnięto od międzynarodowego kolektywu artystycznego Artolution.