Przegląd prasy 31.05.2023 Puławy. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Puław

Takich emocji nie było od dawna. Padły słowa o „czwartkowym horrorze” oraz „zhańbieniu radnych przez prezesa MZK”. Na sesji zamojskiej Rady Miejskiej (29 maja) doszło do awantury. Powód? Do Niemiec miała wyjechać w czwartek (w ub. tygodniu) delegacja zamojskiej Rady Miejskiej. W drogę jednak nie wyruszyli, bo auto osobowe przygotowane przez zamojski MZK zepsuło się już na parkingu… przed Ratuszem. A innego nie podstawiono.

