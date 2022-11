Przegląd prasy 29.11.2022 Puławy. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Puław

Prasówka 29.11 Puławy: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Puławach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Decydując się na psa lub kota musimy pamiętać o tym, że bierzemy za niego odpowiedzialność i będziemy o niego dbać. Wizyty u weterynarza to podstawa, pamiętamy o obowiązkowych szczepieniach, odrobaczeniu i badaniach. Gabinety weterynaryjne oferują także przycięcie pazurków, ale co zrobić by nasz psiak lub kociak miał piękną i błyszczącą sierść? Oprócz odpowiedniej diety można naszego pupila zabrać do groomera. W takim "zwierzęcym spa" pracownicy kompleksowo zadbają o wygląd naszego czterołapnego przyjaciela. Ten zawód jest jeszcze mało popularny w Polsce, ale z roku na rok zyskuje coraz więcej klientów, którzy przychodzą do nich. Masz zwierzaka i myślisz o wybraniu się z nim do salonu groomerskiego? Sprawdź nasz ranking najlepiej ocenianych miejsc.