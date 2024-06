Przegląd prasy 23.06.2024 Puławy. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Puław

Przez województwo lubelskie przeszła w sobotę (22 czerwca) burza. Strażacy interweniowali już ponad 250 razy, a zgłoszenia cały czas spływają. Najwięcej jest z powiatów: chełmskiego, zamojskiego i lubelskiego.

Rzeźbiarz i przedsiębiorca z Gdańska ponad dwadzieścia lat temu zaczął budowę wielkiej posiadłości z basenami i grobowymi wnękami w Postołowie (gm. Trąbki Wielkie). Inwestycji nie skończył. Od lat niszczeje i do dzisiaj owiana jest tajemnicą. To ten sam inwestor, co w słynnych Łapalicach. Zobaczcie zdjęcia i film z Postołowa.