Przegląd prasy 19.09.2023 Puławy. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Puław

Dopisała pogoda i frekwencja. Festiwal Trzech Kultur we Włodawie przez trzy dni, od minionego piątku do niedzieli, odwiedziło tysiące osób z całego regionu i nie tylko. Byli goście z Polski i zagranicy. Było jak zawsze mnóstwo atrakcji i muzycznych gwiazd.

Od 17 września 2023 r. zakazany jest zakup, przywóz lub przekazywanie do Unii Europejskiej, bezpośrednio lub pośrednio, samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu 10 osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (z nadwoziem typu kombi) oraz samochodami wyścigowymi jeżeli pochodzą one z Rosji lub są wywożone z Rosji.