Przegląd prasy 1.02.2024 Puławy. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Puław

Chociaż Adam Puławski jest z wykształcenia historykiem, to jego wielką pasją jest również sztuka. Jego prace mogliśmy oglądać na wielu wystawach nie tylko w Chełmie, gdzie mieszka. Kolejna wystawa prac "Kreską, plamą, barwą" odbędzie się 8 lutego w Centrum Kultury Podgórze w Krakowie.

Lazy luxe podbija świat mody. Trend łączący styl biznesowy, ale też szyk oraz swobodę staje się coraz popularniejszy. Każdy może dopasować go do siebie, ponieważ jedną z jego głównych zalet jest indywidualizm. Analitycy przewidują, że będzie to jeden z dominujących trendów 2024 roku. Sprawdź, na czym dokładnie polega.