Przedszkola w Puławach w roku szkolnym 2023/2024. Zobacz, gdzie możesz je znaleźć

Warto zadbać o rozwój dziecka już od najmłodszych lat. Aby to zrobić możesz zapisać je do jednego z przedszkoli w Puławach. Zobacz adresy placówek. Dowiedz się także, w jakim terminie rozpoczynają się rekrutacje i jakie kryteria bierze się pod uwagę, a także jak bardzo istotne jest, by Twoje dziecko jak najwcześniej rozpoczęło lekcje funkcjonowania w grupie.

W jakim wieku dziecko może isć do przedszkola? Do przedszkola możesz zapisać dziecko, które w dniu rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ma ukończone 3 lata. Niekiedy dopuszcza się, aby miało ukończone zaledwie 2,5 roku, decyzję o tym może podjąć bezpośrednio placówka. W jakim terminie rozpoczynają się rekrutacje do przedszkoli w Puławach? Rekrutacje do przedszkoli zaczynają się zwykle w początkowych miesiącach roku, w lutym i marcu. Każda placówka decyduje o tym sama. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne mają różniące się od siebie zasady rekrutacji. W pierwszym wariancie są one ustalane odgórnie i znajdują się w ustawie, te drugie zaś ustalają zasady indywidualnie i w każdej placówce mogą być odmienne. Gdzie możesz znaleźć informacje o rekrutacji? Przedszkola niepubliczne w Puławach funkcjonują na podstawie przepisów, które określone są w statucie i bazując na nich przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. Najczęściej o przyjęciu decyduje kolejność, z jaką wpływały zgłoszenia. Do tego pierwszeństwo mają zazwyczaj maluchy, które uczęszczały do danego przedszkola wcześniej. Pod uwagę brane są także okoliczności takie, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 możesz uzyskać na stronie internetowej albo bezpośrednio w sekretariacie.

Zapisać dziecko można poprzez internetowe platformy lub w formie tradycyjnej, a więc złożenie formularza w sekretariacie placówki. Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 w przedszkolach publicznych w Puławach znajdziesz na ich stronach internetowych oraz na stronie urzędu miasta. Kryteria rekrutacyjne to między innymi niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, czy też objęcie kandydata pieczą zastępczą. Czy zapisanie dziecka do przedszkola w Puławach to dobry pomysł? Edukacja przedszkolna jest niezwykle ważna dla rozwoju dziecka. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, maluch uczęszczając do przedszkola poznaje tajniki funkcjonowania w grupie. Następuje u niego rozwój w zakresie społecznym i związanym z emocjonalnością. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi, wyrażać swoje emocje i potrzeby.

W przedszkolu maluch dowiaduje się, czym jest empatia, a także poznaje zasady współpracy, dzielenia się z innymi dziećmi oraz rozwiązywania konfliktów. A tych umiejętności, mimo najszczerszych chęci, nie nabędzie przebywając jedynie z niania, ciocią, a nawet z rodzicami -zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Jest to przestrzeń do rozwoju umiejętności z obszaru motoryki. Maluchy uczą się, jak bez pomocy dorosłych myć zęby, jeść, ubierać się, biegać, rysować. Zabawa w grupie pomaga w przyswajaniu takich zasad, jak dzielenie się z innymi dziećmi zabawkami, zabawa bez konfliktów, empatyczne podejście do innych dzieci.

Poniżej prezentujemy listę wizytówek przedszkoli w Puławach. Wybierz najlepsze dla Twojego dziecka.

