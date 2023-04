Przedszkola w Puławach w roku szkolnym 2023/2024. Sprawdź, gdzie się znajdują

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli prowadzone są zwykle w pierwszych miesiącach roku, w lutym i marcu. Każda placówka decyduje o tym sama. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola mają różniące się od siebie zasady rekrutacji. W pierwszym wariancie są one ustalane odgórnie i znajdują się w ustawie, te niepubliczne zaś ustalają zasady samodzielnie i w każdej placówce mogą wyglądać inaczej.

Czy warto zapisywać dziecko do przedszkola w Puławach?

Nauka w przedszkolu pozostaje niezwykle ważna w rozwoju malucha. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Poza tym, dziecko uczęszczając do przedszkola uczy się życia w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w obszarze społecznym i związanym z emocjonalnością. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z rówieśnikami, wyrażać swoje emocje i potrzeby.