Prasówka z Puław 5.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Ponad sześć ton elektroodpadów i około 1 tony makulatury dostarczyli mieszkańcy Chełma i okolic, a w zamian otrzymali 1200 sadzonek drzew i krzewów. To wszystko było możliwe dzięki akcji Kuriera Lubelskiego – „Drzewko za surowce wtórne", która po raz pierwszy odbyła się w Chełmie.

W sobotę (4listopada) ok. godz. 10:00 na drodze krajowej nr 17 w miejscowości Łopiennik Podleśny - odcinek drogi między Piaskami a Krasnymstawem, doszło do zderzenia się czterech pojazdów w ruchu. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana. Objazd dla pojazdów osobowych drogami lokalnymi jest przez m. Stężyca Łęczyńska. Pojazdy ciężarowe muszą oczekiwać na przejazd. Przewidywany czas utrudnień to 3 godziny.