Prasówka z Puław 5.04.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Sesja Rady Miejskiej w Zamościu odbędzie się w środę (5 kwietnia). Obrady wyjątkowo rozpoczną się o godzinie 12. W programie sesji zaplanowano tylko kilka punktów (będzie to niejako kontynuacja obrad z końca marca). Radni zastanowią się m.in. nad decyzją w sprawie uchylenia stanowiska – przegłosowanego w formie uchwały - z sierpnia 2019 roku: „w sprawie ataków na ks. abpa Marka Jędraszewskiego”.

Zwierzyniec to niewielkie miasteczko położone na Roztoczu. W okresie II wojny światowej należało terytorialnie do Dystryktu Lubelskiego, znajdując się na terenie Kreishauptmannschaft Biłoraj. Zwierzyniec jest położony między lasami a na jego obrzeżach znajdują się tory kolejowe. To tymi torami wożono tysiące Żydów do obozu zagłady w Bełżcu. Tymi samymi torami, choć w drugą stronę, w kierunku Lublina wywożono w 1943r. wysiedlaną ludność z Zamojszczyzny.

45-letni mieszkaniec Lublina odpowie za usiłowanie zabójstwa. Mężczyzna podczas wspólnego spożywania alkoholu ze znajomym, ugodził go nożem. 46-latek z poważnymi ranami trafił do szpitala.

Działania poszukiwawcze są prowadzone za zaginioną 36-letnią mieszkanką gminy Lubartów. Kobieta pod koniec grudnia nieszczęśliwie wpadła do rzeki.

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Zamojszczyzny otrzymają nowe wozy bojowe. W sumie będzie to 16 pojazdów za ponad 12 mln zł. Pieniądze na ten mają pochodzić z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz m.in. z samorządów.

Jest pewne oznaczenie na żywności, na które teraz powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Producenci żywności apelują do konsumentów. Chcą przetrwać, ale nie są w stanie produkować kiełbasy za 12 zł. A biała kiełbasa, jajka, twaróg na sernik i mąka na babkę wielkanocną to niektóre z pozycji przedświątecznej listy zakupów. Zanim wyruszymy po sprawunki, jako konsumenci powinniśmy być świadomi co i jak wybieramy.

W produkcję palm różnej wielkości włączają się co roku panie z kół gospodyń wiejskich oraz m.in. szkolna młodzież i dzieci. Powstały w ten sposób piękne, wielobarwne dzieła sztuki. W Niedzielę Palmową (2 kwietnia) w Bełżcu odbył się XI Powiatowy Konkurs na Palmę Wielkanocną. Jak tłumaczą organizatorzy to wydarzenie ma na celu kultywowanie tradycji oraz krzewienie lokalnych zwyczajów wśród mieszkańców, dzieci i młodzieży. I to się udało!