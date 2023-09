Prasówka z Puław 29.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Puławy 29.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

To dobra informacja. Gmina Nielisz będzie niebawem remontować miejscowe, zabytkowe kapliczki. W ramach drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków samorządowcy otrzymają na ten cel 249 tys. zł. To nie wszystko. 149 tys. zł przyznano również na renowacje gminnych miejsc pamięci. To ważne dla miejscowych i turystów, którzy coraz częściej odwiedzają ten malowniczy zakątek Zamojszczyzny.