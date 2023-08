Prasówka z Puław 22.08.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Po raz 19. odbyło się tradycyjne „Bolkowanie”, czyli wielki rodzinny piknik pod dębem Bolko w Hniszowie, gmina Ruda Huta, pow. chełmski. Ta impreza jak co roku przyciągnęła mnóstwo osób, pomimo przejściowego deszczu.

Do wojewody lubelskiego trafił właśnie wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wartej 440,6 mln zł. Chodzi o budowę części obwodnicy Zamościa. Jeśli taka decyzja zostanie wydana, wykonanych zostanie około 12,5 km ekspresówki. A to zaledwie część planowanych i już realizowanych inwestycji drogowych związanych z S17. Ich zakres jest olbrzymi.

Przechowywanie rzeczy do prania w mieszkaniu to najczęściej duże wyzwanie. Większość osób żyjących w niewielkim lokum ma spory problem ze znalezieniem miejsca na brudne ręczniki, pościel czy ubrania, których nie nadąża wrzucać do pralki na bieżąco. Podpowiadamy, jak sobie z tym poradzić. Poznaj triki na ukrycie brudnych ubrań w mieszkaniu, które sprawdzą się nawet w mikro kawalerce.