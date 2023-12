Prasówka z Puław 19.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.12, w Puławach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To był niezwykły, świąteczny koncert charytatywny w Wierzbicy. Zobaczcie zdjęcia”?

Prasówka Puławy 19.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 To był niezwykły, świąteczny koncert charytatywny w Wierzbicy. Zobaczcie zdjęcia Charytatywny, bożonarodzeniowy koncert, jaki po raz kolejny odbył się w niedzielę 17 grudnia w Szkole Podstawowej w Wierzbicy, był nie tylko wspaniałą okazją do integracji , ale też do wypełnienia dobrego uczynku na rzecz potrzebujących. Koncert cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nim około 600 mieszkańców gminy i okolic.

📢 Zakazane i dzikie Bieszczady. Tak było przez lata. Przed wojną tętniły życiem Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.

📢 Włodawa. Trwa nabór do włodawskiego Klubu „Senior+” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie rozpoczął nabór uczestników do Klubu „Senior+” we Włodawie. Klub rozpocznie swoją działalność w styczniu przyszłego roku. Zobaczcie jaki jest zakres oferowanych usług i kto może z nich skorzystać.

Prasówka 19.12 Puławy: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Puławach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Lexus LBX 1.5 Hybrid 136 KM. Część pierwsza tj. stylistyka, pierwsze wrażenia, ceny i wyposażenie Dość długo musieliśmy na niego czekać, ale chyba było warto. Warto było czekać na model, który stanowi przepustkę do świata Lexusa – niedrogą, przystępną, atrakcyjną wizualnie i pod względem wykończenia. Ten miejski crossover dostępny jest w wielu ciekawych wersjach, ale każda z nich ma w sobie to, co najważniejsze – charakter japońskiej marki. Sprawdziliśmy to auto bliżej podczas pierwszych jazd dziennikarskich w okolicach hiszpańskiej Walencji.

📢 Było nastrojowo, magicznie i bajecznie podczas jarmarku świątecznego w Leśniowicach. Zobacz zdjęcia Przegląd kolęd i piosenek bożonarodzeniowych wprowadził wszystkich w niezwykły nastrój, który towarzyszył przez cały piatkowy dzień, 15 grudnia, podczas trwającego kiermaszu świątecznego w Leśniowicach.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.

Wideo Sachajko o pracy Hołowni. Jest jak u Barei