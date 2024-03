Prasówka z Puław 17.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Miłośnicy motoryzacji - oraz wszyscy, którym los rodzimej przyrody jest bliski - zbiorą się w niedzielę (17 marca) w Lipsku Polesiu (gm. Zamość), a potem wyruszą na wielkie sprzątnie Roztocza. W przedsięwzięciu co roku uczestniczy kilkadziesiąt, nawet do 100 osób. Teraz zapewne będzie podobnie. To będzie kolejna edycja akcji Stowarzyszenia Zamość 4x4 pod hasłem „Czyste lasy Zamojszczyzny”.

Warto się przyłączyć. Andrzej Wnuk, prezydent Hetmańskiego Grodu, magistraccy urzędnicy oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zamościu zapraszają do wielkich, zamojskich porządków oraz do udziału „w największej na świecie inicjatywie ekologicznej: „Godzina dla Ziemi WWF”.

W sobotni (16 marca) poranek na drodze krajowej nr 17 w Fajsławicach doszło do wypadku.

Próby do tego wielkiego, plenerowego widowiska już trwają. Z dużym rozmachem. Spektakl odbędzie się na zamojskim Starym Mieście, w miejscu, które było kiedyś amfiteatrem a po przeprowadzonym remoncie stało się dość malowniczym „uczytelnieniem dawnych fortyfikacji”. To duży obszar, który niełatwo jest aktorom „zagospodarować”. A jednak co roku ta sztuka się udaje.

Piesze szlaki turystyczne jako pętle są chętnie wybierane przez turystów. Start i meta znajdują w tym samym miejscu, co ma olbrzymie znaczenie dla zmotoryzowanych. Zapraszamy do odwiedzenia Wydmy Czołpińskiej (gm. Smołdzino), a konkretnie trasy, która jest pętlą. I to właśnie wiosną – na urokliwej trasie nie doświadczymy wtedy tłumu.