Prasówka tygodniowa z 16.04.2023 w Puławach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Ponad 80-hektarowy Rezerwat „Czartowe pole” znajduje się na styku powiatu biłgorajskiego i tomaszowskiego. Jest objęty ścisłą ochroną (znajduje się tam malowniczy przełom rzeki Sopot), ale turyści mogą wędrować po popularnej ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej. Została ona wyremontowana. Odnowiono też infrastrukturę nad popularnymi stawami „Echo”. Nie tylko w gminie Józefów i Zwierzyniec przygotowują się do sezonu turystycznego.

Małe miasteczka w Polsce wcale nie muszą być senne czy nudne. Wiele z nich to wprost idealne miejsca na weekend, pełne atrakcji dla miłośników zabytków, ciekawostek i aktywnego wypoczynku. Wybraliśmy 23 najpiękniejsze miasteczka w Polsce w sam raz na krótki wypad z głośnych i tłocznych metropolii. Przekonajcie się, które małe miejscowości w Polsce warto odwiedzić, by odkryć ich niezwykłe atrakcje i zrelaksować się w stylu slow.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Puławach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Teren województwa lubelskiego pokrywają setki kościołów. Wiele z nich zostało wpisanych do rejestru zabytków. Część figuruje na trasie Szlaku Lubelskiego Renesansu. Można powiedzieć, że świątynie na trwałe wpisały się w krajobraz naszego regionu. Zobacz przygotowaną przez nas drugą część zestawienia najpiękniejszych kościołów Lubelszczyzny.

Krasnobród to urokliwe miasteczko na Roztoczu. Nie brakuje tam zabytków oraz turystycznych atrakcji, w tym popularnego zalewu. Piękne są także okoliczne, pachnące żywicą lasy. Na zdjęciach znajdujących się w zasobach Archiwum Państwowego w Zamościu widzimy oczywiście owe unikatowe, krasnobrodzkie zabytki, ale także ilustrują one (zwyczajne i odświętne) życie dawnych mieszkańców miasta i gminy. Nie tylko.

W nocy z 9 na 10 kwietnia 2018 r. doszło do pożaru targowiska przy ul. Ruskiej. Ogień strawił większość drewnianych wiat stojących na obszarze ok. 2,5 tys. metrów kwadratowych. Straty oszacowano na 1,6 mln złotych. Biegli ustalili, że przyczyną zdarzenia było podpalenie. Do dzisiaj nie udało się jednak ująć jego sprawcy.