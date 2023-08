Prasówka Puławy 4.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Puławach nie minęło Cię nic ważnego

Przygotuj pyszne ciasto z malinami lub malinowy deser – polecamy 9 najlepszych i sprawdzonych przepisów na takie idealne słodkości na lato. To m.in. popularne ciasto malinowa chmurka z delikatnym kremem, owocową galaretką i wyśmienitą bezą oraz bardzo szybkie i proste do zrobienia popisowe malinowe tiramisu, które smakuje jak z najlepszej cukierni. Sprawdź i wybierz swój ulubiony przepis z malinami. Serdecznie polecamy!

To ciekawa i aktywna formę spędzania wolnego czasu. Mowa o spływach kajakowych Bugiem organizowanych w Łukowie. Cieszą się one dużą popularnością.

Wyjątkowy i wszechstronny Tak wiele do zaoferowani...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Idealny do czytania. Współczynnik proporcji jest p...

Nokia T10 to tablet dla całej rodziny, z 8-calowym...

Na pewno będzie to interesujące przedsięwzięcie nie tylko dla miłośników tradycyjnej muzyki, potańcówek na „dechach” oraz rajdów „orkiestrowej fury” (w asyście muzykantów): po polach, lasach, malinowych chruśniakach i roztoczańskich zakamarkach. Kolejna edycja festiwalu „Fanfara. Muzyka tradycyjna Roztocza” odbędzie się w dniach 11-15 sierpnia. Na nudę nie będzie miejsca.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Puławach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To wielki dzień! W czwartek (3 sierpnia) z Lublina ruszyła 45. piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Pątników żegnali stojący na trasie Lublinianie. Do przejścia mają przeszło 320 km, jednak to ich nie przeraża - mają motywację.

Weekend to idealna pora by wybrać się na grzyby. A województwo lubelskie to idealne miejsce! W tym zalesionym województwie pod drzewami możemy znaleźć prawdziwe perełki i dorodne okazy, z których będziemy korzystać w przygotowaniu smacznych dań.

Pacjenci mają problemy z mięśniami, które szybko słabną i odmawiają posłuszeństwa. Są też inne objawy i powikłania, u każdego inne. O miastenii, autoimmunologicznej chorobie mięśniowo-nerwowej, mówi neurolog dr Ewa Sobieszczuk z WUM. Ekspertka opisuje charakterystyczne objawy, które często widać na powiekach, ścieżkę diagnostyczną i metody leczenia miastenii, w tym nowoczesne terapie już dostępne dla chorych.