Prasówka Puławy 4.04.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Puławach nie minęło Cię nic ważnego

Strażacy interweniowali w sprawie brunatnej plamy na jeziorze Białym. Okazało się, że to kwitnące glony pochodzenia organicznego i nie mają negatywnego wpływu na środowisko.

Karawaki zwane są także krzyżami cholerycznymi lub morowymi. Można je spotkać w różnych zakątkach naszego regionu. Ustawiano je zwykle na skrajach miejscowości, bo stamtąd mogło przyjść „morowe powietrze” oraz inne choroby zakaźne. Jedna z takich starych karawak nadal stoi w Szewni Dolnej (gm. Adamów). Inny można także zobaczyć m.in. w pobliskiej Jacni.

To miejsce znane i odwiedzane od setek lat. Nie bez powodu. Krasnobrodzka kapliczka „Na wodzie” słynie z cudownych mocy. Według dawnych przekazów objawiła się tam Matka Boska. Wierni uważają, że nadal ma ona to miejsce pod szczególną opieką. Dlatego dochodziło tam (i nadal dochodzi) do uzdrowień.