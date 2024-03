Prasówka Puławy 25.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Puławach nie minęło Cię nic ważnego

– Doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez jedną z rakiet manewrujących wystrzelonych w nocy przez rosyjskie lotnictwo – poinformowało w niedzielę rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Szef BBN Jacek Siewiera rozmawiał ws. incydentu z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

18 marca Motor Lublin poinformował, że do dymisji podał się trener Gonçalo Feio, a na stanowisku zastąpił go jego dotychczasowy asystent, 31-letni Mateusz Stolarski (panowie wspólnie rozpoczęli pracę w Motorze we wrześniu 2022 roku). Jak odnalazł się w nowej roli? Zapraszamy do rozmowy.