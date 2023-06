Prasówka Puławy 23.06.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Puławach nie minęło Cię nic ważnego

To piękny jubileusz. Irena i Andrzej Pyś z Kolonii Białowola (gmina Zamość) obchodzą właśnie jubileusz 70 lecia swojego ślubu, czyli „kamienne gody”. Szanownych jubilatów odwiedził Stanisław Grześko starosta zamojski na czele delegacji ze Starostwa Powiatowego w Zamościu. Były gratulacje, kwiaty oraz życzenia kolejnych lat wspólnego życia: w zdrowiu i miłości.

Wyglądało to bardzo groźnie. Komenda Miejska Państwowej Straży w Zamościu poinformowała o zderzeniu samochodu osobowego z szynobusem. Do wypadku doszło we wtorek (20 czerwca) w miejscowości Płoskie w gm. Zamość.