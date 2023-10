Prasówka Puławy 22.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Puławach nie minęło Cię nic ważnego

To niecodzienna wystawa, którą warto zobaczyć. Wernisaż prac wybitnego artysty i grafika Pawła Warchoła odbył się w sobotę 21 października w Dworze Sztuki w Siennicy Rożanej.

Najbliższe 3 miesiące spędzą dwaj 26-latkowie i 29-latek w areszcie tymczasowym. Powodem tego jest ponad 26 kilogramów ziela konopi indyjskich, które zarekwirowali chełmscy policjanci z jednej z altanek działkowych w Chełmie.

Jubileusz 50-lecia małżeństwa to wyjątkowe święto dla nas wszystkich par, którym uda się go doczekać. Takim pięknym stażem wspólnego życia może poszczycić się w gminie Leśniowice w tym roku 12 par. To oni byli głównymi bohaterami uroczystości jaka miała miejsce w Domu Przyjęć „Słowianka” 20 października.