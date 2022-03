Prasówka Puławy 21.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Puławach nie minęło Cię nic ważnego

Zaczęło się od uroczystej mszy św. w kościele garnizonowym przy Al. Racławickich w Lublinie, by następnie przemaszerować na plac Litewski i złożyć kwiaty pod pomnikiem. W Niedzielę odbyły się uroczystości związane z dniem imienin (19 marca) marszałka Józefa Piłsudskiego. Choć zorganizowano je po raz 23, to w tym roku miały one nieco skromniejszy charakter z uwagi na sytuację za naszą wschodnią granicą. Uzupełnieniem niedzielnych wydarzeń był koncert w Teatrze Muzycznym pod tytułem „Lublin marszałkowi Piłsudskiemu”. Zobacz fotorelację. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.