Prasówka Puławy 2.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Puławach nie minęło Cię nic ważnego

Główna część obchodów odbyła się we wtorek (1.03) na placu Konstytucji 3 maja o godz. 17.00. Hołd Żołnierzom Wyklętym oddali przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Na budynku Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej wyświetlony został też symbol pamięci Żołnierzy Wyklętych. O godzinie 18.00 w kościele pw. NMP Matki Kościoła została odprawiona uroczysta msza święta w intencji żołnierzy drugiej konspiracji. Aby zobaczyć zdjęcia z uroczystości, kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Policjanci z tomaszowskiej drogówki pomogli ukraińskiej rodzinie, która uciekała z kraju ogarniętego konfliktem zbrojnym. Ich 10-letni syn podłączony do aparatury podtrzymującej życie wymagał natychmiastowego transportu do szpitala. Dzięki policyjnej eskorcie chłopiec szybko trafił do placówki w Kielcach.