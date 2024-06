Prasówka Puławy 2.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Puławach nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Puław najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Procesja Bożego Ciała. Dlaczego są cztery ołtarze podczas uroczystości? Wyjaśniamy, co oznaczają”?

W sobotę, na jednej z opolskich kamienic przy ul. Oleskiej, odsłonięto mural przedstawiający postać Michała Bajora - wybitnego piosenkarza i aktora, który od dziecka dorastał w atmosferze festiwali i teatru. Mural, którego autorką jest Natalia Rak, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, zdobi teraz centrum miasta, będąc hołdem dla artysty, który przez lata przyczynił się do rozwoju polskiej kultury.

Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło dzisiaj (1 czerwca) rano. Na miejscu trwają czynności policji pod nadzorem prokuratora.

Prasówka 2.06 Puławy: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Puławach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Od środy na drogach powiatu włodawskiego doszło do dwóch poważnych zdarzeń drogowych. W pierwszym kierujący fordem nie upewnił się co do możliwości wyprzedzania, w wyniku czego najechał na tył audi. Wczoraj, rowerzysta najechał na poprzedzające koło roweru kolegi.