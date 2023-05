Prasówka Puławy 16.05.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Puławach nie minęło Cię nic ważnego

Ich czar był niezwykły. Było ich kiedyś wiele, na Zamojszczyźnie ponad 300. Jeden z nich został wzniesiony przy dawnej, XVIII-wiecznej drodze stabrowskiej w Zamościu (jej reliktem jest dzisiejsza ul. Infułacka). Wiatrak powstał w 1897 r. i działał przynajmniej do połowy lat 20. ub. wieku.

Pokazem niezwykłych umiejętności wykazali się uczestnicy Wrak Race we Włodawie. To jedna z największych takich imprez w kraju. Wyścigi wraków, które odbyły się we Włodawie dostarczyły zarówno zawodnikom jak i kibicom dużo pozytywnej adrenaliny. Wzięło w nich udział blisko 30 załóg, w tym kobiety.