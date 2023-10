Prasówka Puławy 15.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Puławach nie minęło Cię nic ważnego

Kamil pochodzący z woj. lubelskiego oraz Joanna z programu "Rolnik szuka żony" wzięli ślub. Para doczekała się także dziecka i wiedzie teraz spokojne życie w rodzinnych stronach rolnika. Zobacz, co słuchać u popularnej pary z programu.

Sobota 14 października to dzień ciszy wyborczej oraz referendalnej. Nie można prowadzić, namawiać do oddania głosów, czy zrywać plakatów. Policja jednak odnotowała m.in. w Gdańsku, Wieliczce i Rzeszowie kilka incydentów zaburzenia ciszy wyborczej.

O północy z piątku na sobotę rozpoczęła się cisza wyborcza i referendalna przed wyborami parlamentarnymi oraz referendum ogólnokrajowym; potrwa do końca głosowania - do godz. 21 w niedzielę. W tym czasie zabronione jest publikowanie sondaży, agitowanie na rzecz kandydatów i prowadzenie kampanii referendalnej. Zakaz obowiązuje też w internecie.

14 października obchodzimy Dzień Nauczyciela. Dziś mamy okazję do podziękowania nauczycielom za ich starania i pomoc w naszej edukacji. Można to jednać zrobić z przymrużeniem oka. Zobacz najlepsze MEMY.

Mieszkanka powiatu zamojskiego uwierzyła oszustowi podającemu się za pracownika banku. Za jego namową zainstalowała program do zdalnej obsługi programu i wykonała przelewy na kwotę 94 tys. zł/

Na okres trzech miesięcy trafił do aresztu 68-letni mieszkaniec gminy Włodawa, który znęcał się fizycznie, psychicznie oraz ekonomicznie nad swoją żoną. Przy użyciu noża groził 65-latce pozbawieniem życia. Teraz grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w Starachowicach odniósł się do ewentualnego przyjęcia waluty euro w Polsce. Wicepremier nie ma wątpliwości, co oznaczałoby to dla Polaków.