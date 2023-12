Prasówka Puławy 14.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Puławach nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Puławy 14.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Przewoźnicy nie zaakaceptowali poniedziałkowej decyzji wójta gminy Dorohusk Wojciech Sawa o rozwiązaniu protestu polskich przewoźników przy przejściu granicznym w Dorohusku. Zgodę na protest mieli do 3 stycznia. Chociaż miejsce protestu musieli opuścić to złożyli do Sądu Okręgowego w Lublinie zażalenie na decyzję wójta gminy Dorohusk. Sprawa w sądzie miała być rozpatrywana 13 grudnia.