Prasówka Puławy 12.04.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Puławach nie minęło Cię nic ważnego

4 wypadki drogowe, 5 rannych osób oraz 63 nietrzeźwych kierowców - tak wyglądał świąteczny weekend na drogach województwa lubelskiego. Na szczęście nie doszło do żadnego wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Objawy choroby parkinsona manifestują się, gdy jest ona mocno rozwinięta. Wcześniej mogą występować jednak oznaki jej rozwoju, które da się zauważyć na stopach. Wyjaśniamy, z czym są związane i jakie konkretnie zmiany powinny wzbudzić czujność i skłonić do konsultacji z lekarzem.

Otóż i Ja Tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa ...

To ważne zamierzania. Zamojski magistrat wyemituje obligacje o wartości 15 mln zł. Taką decyzję podjęli zamojscy radni miejscy na ostatniej, przedświątecznej sesji RM. Pieniądze pójdą na przebudowę zamojskiego stadionu. W sumie inwestycja pochłonie ok. 58 mln zł. To znacznie więcej niż przewidywano.