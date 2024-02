Prasówka 6.02.2024 Puławy. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Puław

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.02, w Puławach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze ciasta bez pieczenia na walentynki. Nie tylko z kremem i galaretką. Wybieraj spośród 5 niezawodnych propozycji”?

Prasówka Puławy 6.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze ciasta bez pieczenia na walentynki. Nie tylko z kremem i galaretką. Wybieraj spośród 5 niezawodnych propozycji Kolacja walentynkowa poza daniami na bazie afrodyzjaków powinna w menu zawierać słodki deser. Można zastanawiać się jakie ciasto wybrać na ten szczególny dzień. Wybraliśmy 5 ciast bez pieczenia idealne na walentynki. Wypróbuj nasze propozycje na wyjątkowe słodkości.

📢 Basen i lodowisko niemal za darmo dla puławskiej młodzieży szkolnej podczas ferii Dzieci i młodzież z ważną legitymacją szkolną będą mogły korzystać z lodowiska i pływalni MOSiR za symboliczną złotówkę. Taki cennik obowiązuje do końca ferii, czyli do 9 lutego. Dodatkowo, odbędą się także turnieje.

📢 Marketing retro, czyli reklamy sprzed 100 lat! Zobaczcie, jak i czym kuszono klientów. Na piękny biust, łysi mają gorzej... Reklamy sprzed 100 lat. Czym zajmowali się ówcześni spece od marketingu? Reklama jest dźwignią handlu - wiadomo to nie od dziś. Prześledziliśmy ogłoszenia z XIX wieku i początku XX wieku. Wiele dzisiaj wzbudza uśmiech (zachowana oryginalna pisownia). Zobaczcie, co reklamowano 100 lat temu. To marketing retro.

Prasówka 6.02 Puławy: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Puławach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Chciał tylko przypilnować auta. A narzędzia do włamania miał przypadkiem pod ręką 57-latek w Puławach, po wyłamaniu zamka w volkswagenie dostał się do środka pojazdu, rozsiadł się na siedzeniu i paląc papierosa, słuchał muzyki. Kiedy przyłapała go właścicielka pojazdu, tłumaczył, że pilnuje auta, a narzędzia do jego odpalenia ma przy sobie przypadkiem.

📢 Jak często prać stanik? Dermatolodzy podają dokładną liczbę. Ile można chodzić w jednym staniku? Dla jednych niezbędna część garderoby, dla innych przykry element codziennego stroju. Dla wielu osób najbardziej wyczekiwany moment dnia to ten, kiedy w końcu można ściągnąć biustonosz i poczuć się swobodnie. Ale kiedy jest właściwy moment, żeby wrzucić go do kosza na pranie? Dermatolodzy mówią, jak często należy prać stanik. Ich odpowiedź może cię zaskoczyć. 📢 Lubelski Klub Morsów zanurkował w lodowatej wodzie. Zobacz naszą fotorelację Nad Zalewem Zemborzyckim ponownie spotkali się miłośnicy lodowatych kąpieli. - Polecam morsowanie! Z grupą jest fajniej, bo jak nawet nie ma się humoru, to jedna osoba wyciągnie drugą i jest lepiej - mówiła nam Pani Małgorzata z Lubelskiego Klubu Morsów Zobacz zdjęcia... I zastanów się, czy nie chcesz sam do nich dołączyć!

