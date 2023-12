Prasówka 5.12.2023 Puławy. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Puław

Okrągła 50. rocznica ślubu to szczególny powód do świętowania. Uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego dla 7 par z terenu gminy Żółkiewka, pow. krasnostawski odbyła się w niedzielę 3 grudnia. Część oficjalna została zorganizowana w Ośrodku Kultury w Żółkiewce.

Kilkunastu wystawców ze świątecznymi z pysznościami, unikalnym rękodziełem, pięknymi upominkami i ozdobami świątecznymi pojawiło się w minioną sobotę na pierwszym prywatnym Jarmarku Bożonarodzeniowym w Dworze w Kuliku, w gminie Siedliszcze. To była pierwsza taka prywatna inicjatywa.

Polowania zbiorowe, tak w dawnych czasach, jak i współcześnie, mają swoją oprawę i zwyczaje. Myśliwi je lubią, bo to okazja do spotkania w szerszym gronie. I zwykle mniej liczy się liczba upolowanej zwierzyny. Przenieśmy się do przedwojennych czasów. Opisujemy dawne polowania (z oryginalną pisownią), zamieściliśmy zdjęcia.