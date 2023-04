Prasówka 25.04.2023 Puławy. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Puław

To bardzo nietypowa sytuacja. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu tej uchwały został wprowadzony dopiero na początku sesji Rady Miejskiej w Zamościu (odbyła się 24 kwietnia). Podpisała go grupa 15 radnych. Chodzi o złożenie do prokuratury zawiadomienia o... podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez jednego z deweloperów z powiatu zamojskiego. Projekt został przyjęty, a uchwała przegłosowana.