Prasówka 24.04.2023 Puławy. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Puław

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę (22 kwietnia) ok. godz. 16:00 w Chełmie. 33-letni mężczyzna zginął w zakładzie produkującym wyroby betonowe.

Do wypadku doszło w niedzielę rano, ok. godz. 5:00 na drodze wojewódzkiej nr 806 w między miejscowościami Jelnica i Strzałki.

W sobotę (22 kwietnia) Caritas zorganizował Dzień Dobra. Była to okazja do poznania czym zajmuje się organizacja. To czas dla wolontariuszy, pracowników i przyjaciół, którzy uczestniczą w każdych działaniach i dzielą się dobrem. Ostatni rok pokazał, że bezinteresowna pomoc to największy dar jaki można przekazać. Organizacja wspiera uchodźców z Ukrainy, ale też pomaga mieszkańcom regionu. Zobacz jak wygląda praca w "domu Caritas".