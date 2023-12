Prasówka 23.12.2023 Puławy. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Puław

Pozostawienie pojazdu w miejscu do tego nieprzeznaczonym jest wykroczeniem, które dodatkowo stanowi utrudnienie dla pieszych oraz innych kierowców. Osoby, które nie stosują się do związanych z tym przepisów, mogą spodziewać się mandatu, a nawet odholowania pojazdu na ich koszt.

W Zamościu kampania wyborcza ruszyła pełną parą. W piątek (22 grudnia) Rafał Zwolak, miejscowy, wieloletni radny miejski oficjalnie ogłosił swój start na stanowisko prezydenta tego miasta. Stało się to na Rynku Wielkim, przed zamojskim Ratuszem. Na spotkanie przybyło także kilkadziesiąt osób, które go popierają. Dostrzegliśmy wśród nich m.in. Marcina Zamoyskiego, byłego prezydenta Zamościa oraz posła Sławomira Ćwika.

Początek roku to dobra okazja do rozmów o podwyżkach. Wzrośnie płaca minimalna, a wielu pracodawców już teraz informuje swoich pracowników o kwotach wynagrodzeń. Biedronka na podwyżki płac zamierza przeznaczyć ponad 600 mln złotych. Jakie to konkretnie kwoty? Ile zarobi kasjer, magazynier, a ile kierownik w 2024? Sieć przygotowała rekordowe podwyżki płac.