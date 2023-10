Prasówka 21.10.2023 Puławy. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Puław

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje z piątku

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.10, w Puławach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gmina Leśniowice. Przeżyli z sobą 50 lat. Świętowali Złote Gody. Zobacz zdjęcia”?

Prasówka Puławy 21.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gmina Leśniowice. Przeżyli z sobą 50 lat. Świętowali Złote Gody. Zobacz zdjęcia Jubileusz 50-lecia małżeństwa to wyjątkowe święto dla nas wszystkich par, którym uda się go doczekać. Takim pięknym stażem wspólnego życia może poszczycić się w gminie Leśniowice w tym roku 12 par. To oni byli głównymi bohaterami uroczystości jaka miała miejsce w Domu Przyjęć „Słowianka” 20 października.

📢 We włodawskim ratuszu będzie też miejsce na Klub Seniora Plus To dobra wiadomość dla włodawskich seniorów. Już wkrótce w budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie powstanie Klub Seniora Plus. 📢 Tymczasem w Chełmie: 26 kilogramów marihuany suszyło się w altance działkowej Ponad 26 kilogramów ziela konopi indyjskich zarekwirowali chełmscy policjanci z jednej z altanek działkowych w Chełmie. Rozłożone na półkach ziele znajdowało się w różnej fazie suszenia i było akurat doglądane przez trzech znajdujących się tam mężczyzn, którzy byli bardzo zaskoczeni wizytą mundurowych.

Prasówka 21.10 Puławy: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Puławach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dexamytrex – zanieczyszczona maść do oczu. Jej użycie zagraża zdrowiu. GIF wycofuje lek, sprawdź domową apteczkę Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofuje i zakazuje wprowadzania do obrotu na terenie całego kraju wskazanych serii leku stosowanego m.in. na zapalenie spojówek. Maść do oczu z antybiotykiem została zanieczyszczona, przez co jej użycie może być niebezpieczne dla zdrowia. Sprawdź, czy masz ją w swojej apteczce i nie używaj.

📢 Lexus. Co ma wspólnego Lexus z lotniskiem? Salon „THE LOFT” na brukselskim lotnisku już po raz piąty z rzędu zdobył nagrodę „Europe’s Leading Airline Lounge 2023”. Nagrodę od 1993 roku przyznają branżowi eksperci oraz goście. Wystrój wnętrza nawiązuje do designu samochodów Lexusa. 📢 Bieszczadzkie klimaty zagoszczą w chełmskiej bibliotece Stowarzyszenie WeRwA i Chełmska Biblioteka Publiczna zapraszają na kolejny Wieczór Bieszczadzki. Impreza rozpocznie się w sobotę 21 października o godz. 16:00 w sali widowiskowej ChBP przy ul. Partyzantów. Wstęp na bieszczadzkie klimaty jest oczywiście wolny.

