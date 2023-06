Prasówka 20.06.2023 Puławy. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Puław

Prasówka 20.06 Puławy: pozostałe wydarzenia

Wielka akcja wysiedleńczo-pacyfikacyjna na Zamojszczyźnie rozpoczęła się w 1942 r. Spotkała się jednak z silną reakcją polskiego podziemia. Dochodziło do licznych starć, nawet do otwartych bitew z Niemcami (np. pod Wojdą czy Zaborecznem). W efekcie okupanci musieli na jakiś czas przerwać wysiedlenia. Jednak ruszyły one ponownie – ze zdwojoną siłą – 23 czerwca 1943 r.