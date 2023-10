Prasówka 18.10.2023 Puławy. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Puław

Trzecia Droga wprowadziła do Sejmu 65 posłów. Grupa ta zawiera wiele nowych twarzy z partii Polska 2050, byłych posłów innych ugrupowań oraz przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego. Według naszych wyliczeń PSL wprowadził 27 swoich członków. Ludowcy zwiększają stan posiadania w porównaniu z obecną kadencją Sejmu.

Jest plagą XXI wieku i jedną z najpowszechniejszych obecnie chorób cywilizacyjnych. Na jej rozwój ma wpływ niewłaściwy styl życia, a głównie niezdrowa dieta i brak ruchu. Okazuje się, że osoby, u których zdiagnozowano cukrzycę typu 2 w wieku 30 lat mogą żyć nawet o 14 lat krócej niż rówieśnicy bez tej choroby. Do takich wniosków doszli naukowcy z Anglii i Stanów Zjednoczonych po przeanalizowaniu danych od 1,5 mln pacjentów z całego świata.

„Dziękuję wszystkim wyborcom i pomagającym. To nasz wspólny sukces” – napisał Sławomir Ćwik na swoim profilu internetowym. Obecnie jest on zamojskim radnym miejskim. Już nim jednak nie będzie… także z innego powodu. 11 października 2022 roku złożył mandat na ręce przewodniczącego miejscowej Rady Miejskiej. Jednak jego rezygnacja miała obowiązywać dopiero…. za rok. O co chodzi?