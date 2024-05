Prasówka 15.05.2024 Puławy. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Puław

W poniedziałek (13 maja) w nocy w jednej z zamojskich kamienic doszło do pożaru. Prawdopodobnie przyczyną było zaprószenie ognia.

34 załogi zgłosiły się do startu w Rajdzie Nadwiślańskim, który po dwóch latach wraca do Puław i do kalendarza Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Rywalizacja na trasach odcinków specjalnych zlokalizowanych wokół miasta odbędzie się w weekend 18 i 19 maja.