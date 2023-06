Prasówka 14.06.2023 Puławy. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Puław

Sezon na rabarbar trwa w najlepsze. Wykorzystaj ten czas i przygotuj pyszne i błyskawiczne babeczki cynamonowe z rabarbarem i lukrem. To niezawodny i bardzo łatwy do zrobienia deser na każdą okazję. Babeczki są delikatne, puszyste i wprost rozpływają się w ustach. Dodatkowo bardzo kusząco pachną korzennymi przyprawami. Przekonaj się, jakie są dobre i wypróbuj szybki przepis na babeczki z rabarbarem.

To bardzo interesujący mieszkaniec Roztocza. Widłoząb zielony układa się w zbite, zwykle zielone darnie o jedno- lub dwucentymetrowych łodygach i dość sztywnych, łatwo łamliwych liściach. Obszar Roztoczańskiego Parku Narodowego jest jedną z najliczniejszych ostoi występowania tego „priorytetowego” gatunku w Polsce. Ostatnio odkryto 20 nowych stanowisk, gdzie ta roślina bytuje.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Puławach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dermaplaning u jednych wzbudza mnóstwo wątpliwości, z kolei drudzy go uwielbiają. Pomimo kontrowersji, to kosmetyczny hit. Zabieg ten powszechnie określany jet również goleniem twarzy, lecz jego celem nie jest jedynie usunięcie włosków, a znacznie szersze działanie. Chętnie stosują go celebrytki, w tym Gwyneth Paltrow czy Eva Mendes.

„Odkrywamy magiczne Roztocze w Krasnobrodzie” – pod takim hasłem odbędzie się w tym malowniczym miasteczku bardzo ciekawe wydarzenie. Zaplanowano go w niedzielę (18 czerwca). Impreza będzie zorganizowana w ramach obchodów Święta Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego.

Piknik z Produktem Polskim "Bitwa Regionów" etap powiatowy po raz drugi odbył się w gminie Leśniowice nad zalewem Maczuły. Sukces odniosły aż dwa Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Leśniowice.